СМИ сообщили о подвиге генерал-полковника Лапина из Казани в ходе спецоперации

Генерал-полковник Александр Лапин в ходе спецоперации на Украине спас российского бойца, у которого обострился аппендицит, сообщает URA.RU со ссылкой на солдат группировки «Отважные», которую ранее возглавлял Лапин.

По словам одного из военнослужащих с псевдонимом «Янтарь», когда у одного из солдат «прихватил аппендицит», Лапин приказал погрузить его в свой вертолет и доставить до ближайшего медицинского учреждения. Там солдата прооперировали.

«Я считаю, что это истинное проявление заботы командира о подчиненном солдате», – считает собеседник агентства. Этот же военнослужащий с прозвищем «Янтарь» заявил, что своего бывшего командира солдаты отряда «Отважные» сравнивают с советским полководцем Георгием Жуковым.

Напомним, Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. 29 октября «Татар-информ» сообщил, что его отстранили от должности. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров часто выступал с критикой Лапина. В частности, он обвинил его в ошибках при обороне Красного Лимана, а также в прорыве линии обороны на артемовском направлении.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году, с 2022 года командует группировкой российских войск «Центр» на Украине. 4 июля 2022-го указом президента России был удостоен звания Героя Российской Федерации – медаль ему 16 июля вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В последние дни, по данным URA.RU, Лапин руководит российскими войсками в городе Сватово (ЛНР).