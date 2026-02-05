СМИ: Россия и США договорились обсудить варианты продления ДСНВ

Соединенные Штаты и Россия договорились начать обсуждение вариантов продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом пишет портал Axios со ссылкой на три источника, осведомленных о ситуации.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение путей обновления [ДСНВ]», – отметил один из собеседников издания, американский чиновник.

По информации источников портала, спецпредставитель Президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера – предприниматель Джаред Кушнер на полях переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили возможность продления договора с российской делегацией.

Один из собеседников Axios заметил, что стороны согласились придерживаться условий ДСНВ в течение шести месяцев и вести переговоры о заключении нового соглашения. Но два источника уточнили, что эти планы теперь должны быть одобрены президентами двух стран – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Параллельно Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сообщает, что Вашингтон и Москва в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривало, что РФ и США сокращают стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие договора окончательно завершилось сегодня, 5 февраля 2026 года. «<...> исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями <...> и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – заявили в связи с этим накануне в российском Министерстве иностранных дел.

Подробнее о ситуации с завершением действия ДСНВ читайте в материале «Татар-информа».