Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

Сегодня истекает срок Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США (СНВ-3). Новый договор не подписан. Что это означает и какими могут быть последствия прекращения действия соглашения – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X разместил зловещую картинку с надписью: «Зима близко» из популярного сериала «Игра престолов» и снабдил ее пугающим комментарием.

«Вот и всё. Впервые с 1972 года у России и США не осталось ни одного договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, ДСНП, Новый СНВ – все это теперь в прошлом», – так мрачно оценивает ситуацию Медведев.

При этом слоган «Зима близко» можно понимать двояко: как фразу из сериала «Игра престолов», означающую неизбежность грядущих трудностей, холода и бедствий, и призыв быть готовым к ним или как образ ядерного апокалипсиса, «ядерной зимы». Что так, что этак – ничего хорошего.

Срок действия договора истекает сегодня. Это был единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США. Президент России Владимир Путин предлагал президенту США Дональду Трампу временно сохранить лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. США не дали ответа на предложение Кремля.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп примет решение по Договору СНВ, когда «посчитает нужным». По словам неназванного представителя Белого дома, тогда же будут обозначены сроки реализации мер по контролю над вооружениями.

Другими словами, вокруг Договора СНВ царит полная неопределенность.

Договор сдерживания

Начиная с 1972 года жизнь России и США (а можно сказать, и всего мира) проходила под зонтиком договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сначала был ОСВ-1, заключенный при Брежневе и Никсоне. Затем ОСВ-2 в период существования Советского Союза. Потом появился СНВ – Договор о стратегических наступательных вооружениях. Позднее был промежуточный договор о соблюдении определенных уровней потенциалов, заключенный уже в современный период. И, наконец, договор 2010 года – так называемый СНВ-3. То есть почти 55 лет не было ситуации, когда стратегические ядерные потенциалы не были ничем ограничены. После 5 февраля 2026 года ограничения сняты.

Что такое Договор СНВ-3? Это двустороннее соглашение между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ предусматривал сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) – до 700 единиц.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Его действие истекало 4 февраля 2021 года. 26 января состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом, во время которого стороны договорились продлить соглашение без дополнительных условий еще на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

Позиция России

МИД России в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ выступил с официальным заявлением, в котором указал на положительные итоги его реализации: заключение договора и годы его первоначально успешного осуществления содействовали сдерживанию гонки стратегических вооружений и позволили предпринять значительные сокращения СНВ в арсеналах сторон. Благодаря действовавшим ограничениям в соответствующей сфере на долгосрочной основе обеспечивался достаточный уровень предсказуемости.

Движимая стремлением продлить на нынешнем турбулентном этапе позитивный эффект от подобных встречных мер для поддержания баланса и определенности в сфере СНВ, Россия предприняла дополнительный конструктивный шаг. 22 сентября 2025 года Президент Российской Федерации публично выдвинул инициативу о взятии сторонами добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор «потолков» как минимум в течение одного года после прекращения действия соглашения.

Однако США в последнее время заняли контрпродуктивную позицию против продления договора или заключения нового соглашения.

«Какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией. По сути, речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», – говорится в заявлении МИД РФ.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, Москва все еще ждет ответа от Вашингтона.

«По-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу», – заявил он.

Он подчеркнул, что «впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация – две страны, обладающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами, – останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль над этими арсеналами». «Мы считаем, что это очень плохо», – отметил Песков. По его словам, «буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор».

Реакция в мире

Папа Римский Лев XIV 4 февраля призвал Россию и США продлить Договор СНВ-3.

«Истекает срок действия Договора СНВ-3, подписанного в 2010 году президентами Соединенных Штатов и Российской Федерации, который стал значительным шагом в сдерживании распространения ядерного оружия. Вновь выражая поддержку всем конструктивным усилиям в пользу разоружения и взаимного сотрудничества, я настоятельно призываю не допустить прекращения действия этого документа без обеспечения конкретных и эффективных мер по его реализации», – обратился понтифик к сторонам договора.

Истечение срока действия договора между Россией и США может спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений впервые со времен холодной войны, пишет Politico со ссылкой на источники. При этом, по их оценке, в краткосрочной перспективе ядерный баланс существенно не изменится. Собеседники издания отмечают, что риски растут на фоне расширения стратегических арсеналов России и Китая, а Вашингтону придется искать новые способы сдерживания.

Президент США Дональд Трамп в начале января 2026 года заявил в интервью The New York Times, что не обеспокоен завершением действия ДСНВ. «Если он истечет, то так тому и быть. Мы просто заключим более хорошее соглашение», – отметил Трамп. «Возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков», – добавил он.

Эта позиция американского президента хорошо известна: Трамп неоднократно давал понять, что хочет распространить подобное соглашение на Китай.

По словам чиновника американской администрации, которого цитирует The Financial Times, «Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, и указывал, что он хотел бы сохранить ограничения и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями».

Тем временем экс-президент США Барак Обама, подписавший СНВ-3 с американской стороны в 2010 году, призвал срочно решить вопрос о продлении соглашения. «Если конгресс не примет мер, последний договор о контроле вооружений между США и Россией прекратит свое существование. Это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, что сделает мир менее безопасным», – заявил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Россию «незамедлительно вернуться за стол переговоров и согласовать преемственную рамочную программу, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность». По словам заместителя официального представителя главы ООН Фархана Хака, риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия.

«И все же даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду. Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке», – приводят его слова «Известия».

Чем это все грозит

Договор СНВ-3 уже в прошлом. Новый договор не подписан. Это не означает, что сразу начнется ядерная война и наступит катастрофа. Но то, что отныне гонка ядерных вооружений ничем не ограничена, должно насторожить всех – США, Россию и весь остальной мир.

В январе 2026 года стрелки Часов Судного дня были переведены на отметку 85 секунд до условного конца света. Напомним, Часы Судного дня были созданы в 1947 году организацией Bulletin of the Atomic Scientists и являются визуальным напоминанием об опасности ядерного оружия.

85 секунд до «полуночи» – самое близкое положение за всю историю существования индикатора. Для сравнения: годом ранее Часы Судного дня показывали 89 секунд, что уже тогда считалось тревожным рекордом. Такой сигнал, по мнению ученых, отражает резкое усиление глобальных угроз. Одним из ключевых факторов обеспокоенности экспертов стало завершение последнего действующего соглашения между США и Россией, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы. Утрата механизмов контроля, предупреждают они, может привести к новой гонке вооружений.

Понятно, что подсчет количества боеголовок и развернутых носителей лишь способ контролировать ситуацию, но не решить проблему в целом. Тем не менее это механизм верификации намерений и элемент доверия. Когда такой договор есть – есть доверие. Когда его нет – доверие исчерпано. Ситуация, в которую мир сейчас входит, свидетельствует о глубоком кризисе международных отношений.

Россия сделала всё, что могла, для пролонгации договора или подписания нового. У США было достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию.

Отсутствие ответа – это тоже ответ. Будем исходить из того, что имеем, и выстраивать свою линию – политическую и в сфере вооружений, – исходя из необходимости гарантированно обеспечивать собственную безопасность. Остается надеяться, что в Вашингтоне возобладает благоразумие и наращивания ядерного потенциала не произойдет, поскольку это прямая дорога к гибели человечества, и новый договор СНВ все-таки будет подписан.