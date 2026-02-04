Медведев фразой из «Игры престолов» отреагировал на завершение действия ДСНВ

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, опубликовав в социальной сети X (прежде Twitter) кадр из сериала «Игра престолов».

Бывший Президент России написал в своем англоязычном аккаунте: «Вот и всё. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – всё это в прошлом».

На опубликованном Медведевым кадре запечатлен Король Ночи – предводитель Иных, ключевых антагонистов сериала, основанного на цикле романов американского фантаста Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Изображение сопровождается фразой Winter is coming («Зима близко»), которая в саге и сериале является девизом рода Старков (с которым связаны многие положительные персонажи).

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривало, что Россия и США сокращают стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие договора окончательно завершится 5 февраля текущего, 2026 года. «<...> исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – заявили в связи с этим в Министерстве иностранных дел РФ.