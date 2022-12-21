СМИ: Россия и Беларусь перенимают практику США в ядерной сфере

Россия и Беларусь перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере. На это обратили внимание «Коммерсантъ» и РБК.

Ранее после переговоров в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь готовят самолеты, несущие специальные (то есть ядерные) боеприпасы. Владимир Путин же заметил, что «такая форма сотрудничества не наше изобретение — США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий».

Упомянутые двумя лидерами маневры НАТО проводятся в соответствии с концепцией «совместных ядерных миссий» (Nuclear Sharing). Они предусматривают возможность применения ядерного оружия США самолетами некоторых других стран Североатлантического альянса.

«Речь идет о близкой к NATO Nuclear Sharing системе. Ее выстраивание, осторожное и пока больше виртуальное, началось летом», — прокомментировал ситуацию РБК эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

При этом, по словам специалиста, пока даже не ясно, какой тип самолета был выбран в качестве носителя — упоминавшийся в этом контексте штурмовик Су-25 или бомбардировщик Су-24М.

«<…> если и говорить о противоречиях в контексте ядерного нераспространения, то только в части обучения представителей неядерного государства применению ЯО», — отметил в свою очередь в разговоре с РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Этот же эксперт в беседе с «Ъ» обратил внимание на то, что «фронтовая авиация (особенно та, для которой нехарактерна пониженная заметность) обладает <…> не самой высокой боевой устойчивостью и эффективностью». К тому же, по его словам, пока не сообщается ни о возможных типах средств поражения, ни о числе переоборудованных самолетов.

В Министерстве иностранных дел РФ, прежде критиковавшем НАТО за систему Nuclear Sharing, заверили, что действия России и Беларуси «реализуются в строгом соответствии с обязательствами по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия — прим. Т-и)».