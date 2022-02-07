В МИД России назвали двуличной политику стран Запада по ядерному оружию в Европе

Странам Запада следовало бы не пугаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Беларуси, а задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия Соединенных Штатов. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

Ранее Государственный департамент США предположил, что изменение Конституции Республики Беларусь может привести к размещению ядерных сил России на территории этой страны и это создаст угрозу безопасности Европы.

«Хочется <…> задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — прокомментировал представитель МИД это высказывание.

Ермаков увидел в участии неядерных европейских стран в «совместных ядерных миссиях» НАТО прямое противоречие «их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Соответственно, по словам дипломата, Россия «категорически» не согласна с «таким двуличием стран Запада».

В программе «совместных ядерных миссий» (Nuclear sharing) НАТО принимают участие Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. До 1984 года в число участников входила Канада, до 2001-го — Греция.