Россия и Беларусь готовят экипажи самолетов со специальными боеприпасами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь готовят самолеты, несущие специальные боеприпасы. По его словам, это необходимо для защиты границ Союзного государства.

Такие самолеты есть еще с советских времен, они проходили тестирование, а также ведется подготовка экипажей, способных управлять ими, сообщил Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

«Это не угроза кому-то, я вам несколько раз – и в Питере, и в Москве и в Сочи вас информировал, что у нас вызывает большие опасения напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего – на Западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство», – сказал Лукашенко и добавил, обращаясь к Путину: «Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси, еще раз вам огромное спасибо».

На этой же пресс-конференции Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов армии Беларуси, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.

«Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение – США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудили планы по созданию единого оборонного пространства, которое помогло бы сохранить безопасность Союзного государства.