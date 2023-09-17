СМИ: Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Фото: t.me/rogozin_do/

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» и действующий глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может вновь получить официальную должность, став членом Совета Федерации от Запорожской области. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников, близких к Администрации Президента РФ.

Один из источников издания заметил, что политик давно «демонстрировал желание работать в новых регионах» и поэтому ему нашли новую позицию в органах власти.

По словам собеседника газеты, Рогозин рассматривается в качестве кандидатуры на пост сенатора от главы российской администрации региона Евгения Балицкого. Нынешнего сенатора Дмитрия Ворону могут делегировать от Законодательного собрания области, так как он участвовал в выборах от партии «Единая Россия» (был пятым в списке).

Источник допустил, что Рогозин, добившись сенаторского кресла от Запорожья, затем может «пойти на вырост», так как представляет собой заметную фигуру.

В конце прошлого года Дмитрий Рогозин, находясь неподалеку от линии фронта, был ранен под Донецком в результате артиллерийского обстрела, но затем вернулся в зону специальной военной операции на Украине.