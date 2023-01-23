Рогозин пообещал уничтожить ранивший его украинский расчет в рамках операции «Возмездие»

Раненый во время обстрела гостиницы в Донецке бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин пообещал уничтожить расчет обстрелявший его украинской гаубицы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогозина, он попросил у своих друзей из Роскосмоса снимок местности под Донецком, сделанный вечером 21 декабря, в день обстрела, одним из российских спутников.

«Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — заявил экс-чиновник.

Подобный ответ Рогозин назвал «делом чести». «Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. <…> Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию „Возмездие“ реализовать», — объяснил он свою мотивацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дмитрий Рогозин отправил послу Франции извлеченный из своего тела осколок украинского снаряда (он был выпущен из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства).