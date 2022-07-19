СМИ: Ретейлеры дадут гарантию на ввезенную в Россию по параллельному импорту технику

Входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) ретейлеры — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят покупателям годовую гарантию на поступившую в России по параллельному импорту бытовую технику и гаджеты. Об этом рассказал президент АКИТ Артем Соколов, пишет газета «Известия».

По словам собеседника издания, сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это делает производитель конкретного устройства. При прямых поставках производитель самостоятельно устанавливает свои обязательства перед покупателями. Но если продукция окажется ввезена с помощью параллельного импорта, инструкция и гарантийный срок будут предназначены именно для той страны, где была приобретена техника.

«<...> на нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар. Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в гарантийное обслуживание. Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей», — пояснил Соколов.

Таким образом, торговым сетям, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, придется заключать договоры с сервисными центрами, ранее работавшими с производителями, что те будут принимать устройства на ремонт по гарантии. Подобные обязательства распространятся лишь на товары, поступившие в рамках параллельного импорта или закупленные самими маркетплейсами без согласия правообладателя.

Перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, утвердили в начале мая. Он включает более 50 категорий, в том числе автомобили, электронику, бытовую технику, игровые приставки. В конце июня соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Позднее список товаров для параллельного импорта оказался расширен.