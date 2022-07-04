Минпромторг добавил в список для параллельного импорта Lego и исключил Duracell

Минппромторг исключил из списка для параллельного импорта товары компаний, которые гарантировали продолжение поставок в Россию, в том числе Duracell и Merries. При этом список пополнился новыми позициями, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Расширился список товаров брендов, поставки которых прекратились в Россию. Это, в частности, продукция BMW, Siemens и Lego.

В число исключенных из списка попали компании Wilo (производитель насосного оборудования, систем отопления и кондиционирования), производитель батареек Duracell, а также Merries, выпускающий средства детской гигиены.

«На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении», – цитирует Мантурова РИА Новости.

Напомним, перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, в РФ утвердили в начале мая. Он включает в себя более 50 категорий, в том числе, автомобили, электронику, бытовую технику, игровые приставки.