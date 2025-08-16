news_header_top
Политика 16 августа 2025 01:21

СМИ: Путин пересел в лимузин Трампа по его приглашению

После прилета на саммит в Анкоридж на Аляске Президент России Владимир Путин сел в бронированный автомобиль Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») своего американского коллеги Дональда Трампа по его приглашению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, предложение о совместной поездке из аэропорта к месту переговоров, военной базе Элмендорф-Ричардсон, поступило от Трампа после совместного фотографирования.

Таким образом, Президент РФ нарушил традицию передвигаться только на собственном транспорте. Изначально предполагалось, что он воспользуется лимузином Aurus, доставленном на Аляску.

