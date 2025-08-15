Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Фото: пресс-служба Белого дома в соцсети X

Белый дом разместил в социальной сети X (прежде Twitter) совместный снимок президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, сделанный в ходе саммита в Анкоридже на Аляске.

Лидеры двух стран стоят на военной базе Элмендорф-Ричардсон на фоне лозунга «Pursuing Peace» («В поисках мира»). Этот же слоган использован в твите пресс-службы Белого дома.

До этого начался первый этап саммита – переговоры двух делегаций в формате «три на три». Помимо президентов, в них принимают участие: с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, с американской – государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.