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СМИ: Путин и Эрдоган намерены обсудить обмен пленными между Россией и Украиной
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих завтра, 4 сентября, переговорах в Сочи намерены обсудить обмен пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
«Ожидается, что, [помимо прочих тем], на первый план также выйдет обмен пленными между Россией и Украиной», — отмечает телеканал.
Кроме того, Путин и Эрдоган намерены обсудить дальнейшую судьбу Черноморского зернового соглашения. Будто бы планируется, что политики «рассмотрят этот вопрос с более стратегической точки зрения».
Лидеры двух стран также изучат вопрос транзита российского газа в Европу через Турцию, вооруженное противостояние на Украине и ситуацию в Сирии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что стали известны темы предстоящего разговора Путина и Эрдогана.
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