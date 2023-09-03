СМИ: Путин и Эрдоган намерены обсудить обмен пленными между Россией и Украиной

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 году

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих завтра, 4 сентября, переговорах в Сочи намерены обсудить обмен пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Ожидается, что, [помимо прочих тем], на первый план также выйдет обмен пленными между Россией и Украиной», — отмечает телеканал.

Кроме того, Путин и Эрдоган намерены обсудить дальнейшую судьбу Черноморского зернового соглашения. Будто бы планируется, что политики «рассмотрят этот вопрос с более стратегической точки зрения».

Лидеры двух стран также изучат вопрос транзита российского газа в Европу через Турцию, вооруженное противостояние на Украине и ситуацию в Сирии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стали известны темы предстоящего разговора Путина и Эрдогана.