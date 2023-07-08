Песков: Турция прямо нарушила условия России, вернув главарей «Азова»* на Украину

Турция нарушила договоренности с Россией, вернув на Украину главарей нацбатальона «Азов»*. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он напомнил, что по соглашению с Россией боевики, захваченные в плен после сдачи завода «Азовсталь», должны были находиться в Турции до завершения конфликта.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — цитирует Пескова РИА Новости.

Боевики попали в плен после сдачи завода «Азовсталь», а затем после обмена пленными с участием Анкары были переправлены в Турцию. Решение вернуть их, уверен Песков, продиктовано неудачами Киева на линии боевого соприкосновения и предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Как член объединения Турция проявила солидарность с альянсом, и Москва это понимает.

Он добавил, что Москва не была оповещена о передаче азовцев*.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России