Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично обсудить с Президентом России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов»*. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали [выдачи главарей Киеву], ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Турция прямо нарушила условия России, вернув главарей «Азова»*, которые попали в плен после сдачи завода «Азовсталь», на Украину. При этом Песков убежден, что решение вернуть их продиктовано неудачами Киева на линии боевого соприкосновения.

*Запрещенная в России террористическая организация