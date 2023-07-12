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Эрдоган заявил о намерении тет-а-тет обсудить с Путиным выдачу Украине главарей «Азова»*
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично обсудить с Президентом России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов»*. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.
«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали [выдачи главарей Киеву], ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Турция прямо нарушила условия России, вернув главарей «Азова»*, которые попали в плен после сдачи завода «Азовсталь», на Украину. При этом Песков убежден, что решение вернуть их продиктовано неудачами Киева на линии боевого соприкосновения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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