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Политика
3 декабря 2021  12:16

СМИ: Путин и Байден могут встретиться онлайн 7 декабря

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже на следующей неделе. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на собственные источники, предварительно обсуждаемая дата — 7 декабря. Предполагается, что встреча пройдет в режиме онлайн-конференции.

Представитель московского Кремля Дмитрий Песков неоднократно сообщал, что переговоры о встрече глав двух государств идут, однако окончательная дата пока не назначена. Встреча, по мнению Пескова, важна для обсуждения и решения ряда взаимных вопросов.

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня текущего года в Швейцарии, о чем сообщало ИА «Татар-ифнорм». Переговоры длились порядка трех с половиной часов.

#Владимир Путин #джо байден #переговоры #встреча
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