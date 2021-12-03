СМИ: Путин и Байден могут встретиться онлайн 7 декабря

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже на следующей неделе. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на собственные источники, предварительно обсуждаемая дата — 7 декабря. Предполагается, что встреча пройдет в режиме онлайн-конференции.

Представитель московского Кремля Дмитрий Песков неоднократно сообщал, что переговоры о встрече глав двух государств идут, однако окончательная дата пока не назначена. Встреча, по мнению Пескова, важна для обсуждения и решения ряда взаимных вопросов.

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня текущего года в Швейцарии, о чем сообщало ИА «Татар-ифнорм». Переговоры длились порядка трех с половиной часов.