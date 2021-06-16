Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились

В Женеве завершились переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе.

«Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17.05 (18.05 по московскому времени — прим. Т-и). Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного сотрудника американской администрации.

Без учета перерыва переговоры длились примерно три с половиной часа. Президент США уже уехал с виллы Ла-Гранж, где проходил саммит.

Участниками переговоров в широком составе с российской стороны были министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В состав американской делегации входили государственный секретарь США Энтони Блинкен, помощник Президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.