При взрыве в Луганске погибли генпрокурор ЛНР и его заместитель

По предварительным данным, генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве, прогремевшем в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные экстренные службы.

«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — отметил собеседник агентства. При этом подтверждения информации о гибели генпрокурора от властей народной республики пока нет.

По словам источника, в кабинете луганского генпрокурора могло сработать самодельное взрывное устройство. «Это основная версия», — пояснил он.

Upd (13.41): При взрыве также погибла заместитель генерального прокурора ЛНР Екатерина Стегленко, рассказали позднее «Интерфаксу» в экстренных службах города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Луганске прогремел взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР. Детали инцидента тогда еще не были известны.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сегодня нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области во время совещания руководителей пророссийских администраций городских и муниципальных округов. Погиб как минимум один человек.