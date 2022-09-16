В Луганске прогремел взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР

В здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, расположенном в центре Луганска, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Район оцеплен. На месте работают аварийные и спасательные службы, написал в своем Telegram-канале представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По предварительным данным, есть жертвы», — уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы Украины сегодня нанесли ракетный удар по центру занятого российскими войсками Херсона. У здания областной администрации упали не менее пяти ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили этот шаг и начали оказывать украинской стороне различную помощь.