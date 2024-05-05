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СМИ: Президент Кубы планирует посетить парад Победы в Москве
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес собирается посетить Россию и принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Такой визит планируется», — заявил анонимный собеседник агентства.
Мигель Диас-Канель возглавляет Кубу с октября 2019 года. В ноябре 2022-го он уже посещал Россию. Тогда политик провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и выступил на пленарном заседании Государственной Думы.
Ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади посетят президенты Гвинеи-Бисау и Лаоса.
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