СМИ: Президент Кубы планирует посетить парад Победы в Москве

Мигель Диас-Канель в 2018 году, на тот момент — Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы

Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес собирается посетить Россию и принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Такой визит планируется», — заявил анонимный собеседник агентства.

Мигель Диас-Канель возглавляет Кубу с октября 2019 года. В ноябре 2022-го он уже посещал Россию. Тогда политик провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и выступил на пленарном заседании Государственной Думы.

Ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади посетят президенты Гвинеи-Бисау и Лаоса.