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На парад Победы в Москве прибудет Президент Гвинеи-Бисау
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибудет в Россию для участия в параде Победы 9 мая. Об этом со ссылкой на посольство в Москве сообщает ТАСС.
«Да, он будет присутствовать на параде 9 мая», — подтвердили в дипмиссии.
По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, участниками праздничного парада станут свыше 9 тысяч человек. Зрители смогут увидеть 75 единиц техники и авиацию.
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