Парад Победы на Красной площади посетит Президент Лаоса

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибудет в России, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Можем сообщить о таком визите», — сказали в лаосском посольстве в Москве.

Ранее стало известно, что в Россию также прибудет Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, что в параде примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Всего же парады состоятся в 28 российских городах.