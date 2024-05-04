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Парад Победы на Красной площади посетит Президент Лаоса
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибудет в России, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.
«Можем сообщить о таком визите», — сказали в лаосском посольстве в Москве.
Ранее стало известно, что в Россию также прибудет Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, что в параде примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Всего же парады состоятся в 28 российских городах.
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