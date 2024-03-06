СМИ: Правительство уменьшило сумму сделки по приобретению «Яндекса» на 17,7 млрд рублей

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила группу сделок по приобретению 96,3% акций компании «Яндекс» у нидерландской фирмы Yandex N.V. консорциумом частных инвесторов и менеджеров корпорации, но уменьшила ее сумму на 17,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости».

Информацией об одобрении сделки поделились двое информированных собеседников издания. Оставшиеся 3,7% акций уже принадлежат российской фирме. При этом один из источников уточнил, что компания будет продана за 457,3 млрд рублей вместо 475 млрд, о которых ранее объявил «Яндекс».

Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян предположил, что стоимость сделки снижена из-за того, что этими 3,7% акций могут владеть топ-менеджеры, которые остались в российском «Яндексе» и потому вошли в число совладельцев консорциума. С этим мнением согласился и другой эксперт — ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.

О заключении сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» стало известно 5 февраля. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Она получит 99,999% ООО «Яндекс», остальные 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов».

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», чьи личности не раскрываются. Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова.