Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса»

Нидерландская фирма Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской части «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров корпорации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. До 31 июля текущего года Yandex N.V. должна сменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».

Теперь новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Основным владельцем этого МКАО окажется ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», чьи личности не раскрываются. Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова.

О долях пайщиков ничего не сообщается, но ни один из них не получит контроля над компанией: «Консорциум.Первый» сможет номинировать шестерых из десяти членов совета директоров МКАО. По два члена совета будут представлять созданный на днях в Калининграде Фонд менеджеров и существующий с 2019 года Фонд общественных интересов.

Сейчас сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. Затем ЗПИФ хочет предложить держателям экономических акций нидерландской фирмы «различные опции по их бумагам» (не конкретизируемые). Это должно позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО после выхода новой головной компании на Мосбиржу.

Генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский. Корпорация сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. При этом она предоставит нидерландской фирме ограниченные права на использование части технологий до конца 2024 года.

Соответствующие стартапы были созданы сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле. Туда перешла часть сотрудников компании, не пожелавших оставаться в России после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции. Nebius сосредоточен на облачных технологиях, Toloka — на разметке данных, Avride — на технологиях беспилотного вождения, а TripleTen занимается продвижением онлайн-образования для IT-специалистов.

Один из близких к компании источников в связи с этим заявил РБК, что в данный момент ведутся переговоры, как разделить рынки между проектами Воложа и аналогичными направлениями российского «Яндекса». Речь идет о соглашении о неконкуренции (non-compete agreement): в какой стране будет развиваться тот или иной проект.

«„Яндекс“ останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации», — утверждают в корпорации.