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Песков: Кремлю важно, что «Яндекс» продолжает работать в России
Для Кремля важно, что «Яндекс» продолжает работать в России, поэтому власти приветствуют достигнутую по компании договоренность. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что российская IT-компания является одним из национальных чемпионов в экономике в своей области, в области высоких технологий. Также в «Яндексе» работают и ищут работу многие талантливые люди, в том числе молодые, добавил Песков.
Напомним, ранее нидерландская Yandex N.V. заключила сделку, согласно которой российский бизнес продадут консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Сумма сделки — 475 млрд рублей. Теперь новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания АО «Яндекс», которая зарегистрирована в Калининградской области.
До 31 июля Yandex N.V. должны сменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».
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