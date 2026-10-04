СМИ: Пилот рейса Flydubai планировал направить самолет на аэропорт Бен-Гурион

Задержанный второй пилот, пытавшийся захватить следовавший из ОАЭ в Израиль самолет авиакомпании Flydubai, рассчитывал направить падающее воздушное судно на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом рассказали журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль (не уточняя источники) и 7-й канал (со ссылкой на источники, но не раскрывая их).

Сегаль написал в своем Телеграм-канале, что пилот «планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить самолет уже было бы невозможно, направить его в терминал». «Заговор удалось предотвратить только благодаря судьбоносному решению раненого индийского пилота во что бы то ни стало открыть дверь», – уточнил журналист.

В свою очередь источники 7-го телеканала рассказали, что план злоумышленника заключался в том, чтобы после захвата управления продолжать следовать в Израиль, до последнего маскируя полет под обычный рейс.

Канал также приводит слова задержанного оманского пилота, Хамама аль-Хаммами, сказанные в ходе допроса: «Я искал и проверял, какая компания летает в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я пытался устроиться во все компании. Я планировал эту операцию еще до того, как меня приняли [на работу]».

При этом, по данным собеседников 7-го канала, пилот собирался устроить теракт еще в июле, но в последний момент отложил его из-за близких отношений с одним из членов экипажа, находившимся на борту.

Утром 30 сентября пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, находились 174 пассажира, включая 27 детей. Самолетом управляли пилоты из Индии и Омана. Оманец пытался сознательно устроить авиакатастрофу, но индиец помешал ему и открыл дверь в кабину, после чего ему на помощь пришли пассажиры. Борт приземлился в саудовском Табуке, раненого злоумышленника задержали и вывезли в ОАЭ.

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саиф аль-Шамси 3 октября сообщил, что расследование выявило попытку второго пилота совершить террористический акт, но окончательные результаты будут объявлены после завершения необходимых процедур.

Командир самолета Смит Мачхар рассказал Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что перед нападением второй пилот покинул свое место, сказав, что хочет помолиться. Через несколько минут командир воздушного судна получил удар по затылку и оказался на полу. Почувствовав, что самолет падает, он нашел в себе силы подняться и открыл дверь кабины, после чего ему на помощь бросились услышавшие шум пассажиры.

Агентство Bloomberg 4 октября со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что аль-Хаммами ранее уволили из авиакомпании Oman Air за поддержку радикальных взглядов.