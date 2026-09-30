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Происшествия 30 сентября 2026 13:44

Израильское ТВ: Один из пилотов самолета Flydubai пытался устроить катастрофу

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Один из пилотов самолета Flydubai пытался устроить катастрофу, пишет ТАСС со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, летящего из Дубая в Тель-Авив, находились порядка 180 пассажиров. Посадка в Израиле была запрещена, и авиалайнер отправился в Саудовскую Аравию. На его перехват были отправлены военные истребители.

Позднее появились сообщения, что борт приземлился в аэропорту города Табук, а причиной сигнала о бедствии стала драка пилотов якобы из России и Украины.

По версии 14-го канала израильского телевидения, пилоты были из ОАЭ и Омана. Оманец пытался сознательно устроить авиакатастрофу, однако подданный ОАЭ помешал ему и завязалась драка.

#ОАЭ #Оман
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