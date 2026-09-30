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Происшествия 30 сентября 2026 10:13

Пассажирский самолет, летящий из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате борта

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Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

На борту самолета, летящего из Дубая в Тель-Авив, находятся порядка 180 пассажиров. Изначально пилоты подали сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем – сигнал о захвате борта. После этого связь с самолетом пропала.

Посадка в Израиле была запрещена, авиалайнер отправился в Саудовскую Аравию. На его перехват отправлены военные истребители.

#террористы #перехват самолета
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