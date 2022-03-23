СМИ: Пекин призвал китайских бизнесменов «заполнить пустоту» на российском рынке

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй призвал представителей китайского бизнеса не терять время и «заполнить пустоту», возникшую на российском рынке из-за санкций и ухода западных компаний. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Дипломат на встрече с предпринимателями в воскресенье, 20 марта, обратил внимание на то, что власти Китая сейчас решают вопросы, связанные с адаптацией к логистике и трудностям «новой ситуации».

«Текущая международная ситуация сложна. Крупные компании испытывают серьезные трудности или даже перебои с платежами и цепями поставок. Это время, когда важную роль могут сыграть частные предприятия малого и среднего бизнеса», — приводит слова Чжана Ханьхуэя RT.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военной помощи.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.