СМИ: Охрана НАТО судов в Черном море поставит Турцию в рискованную ситуацию

Если корабли стран-членов НАТО будут сопровождать суда в Черном море, то это нарушит Конвенцию Монтрё и поставит Турцию в «рискованную» ситуацию, пишет турецкая газета Milliyet. Ранее с призывом охранять корабли и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России призвали в США.

«<…> Реализация подобного шага также будет означать нарушение Конвенции Монтрё, и что Турция может оказаться в "рискованной" ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и разместятся в Черном море. <…> Договор дает Турции важное слово и охраняет ее от вступления в возможную войну, [поэтому] Анкара не станет открывать Монтрё для обсуждения и ставить себя в рискованное положение», – говорится в статье.

При этом экс-посол Турции в России Гусейн Дириёз назвал маловероятным сценарий, при котором корабли НАТО действительно начнут сопровождать суда с зерном в Черном море. Это повлечет за собой конфликт НАТО-Россия, который все хотят избегать, подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис призвал США и другие страны-члены НАТО должны сопровождать корабли с украинским зерном в Черном море и атаковать корабли ВМФ России в случае угрозы ради зерновой сделки. О ее прекращении в Кремле объявили 17 июля, объяснив это тем, что другие договоры не выполняют условия российской стороны.