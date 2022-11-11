СМИ: оператору «Северных потоков» разрешили обследовать трубопроводы в Дании

Власти Дании разрешили оператору газопроводов «Северных потоков» — компании Nord Stream AG — самостоятельно обследовать место аварии в исключительной экономической зоне страны, сообщает РБК со ссылкой на Датское радио.

По данным СМИ, Nord Stream AG направила соответствующую заявку в агентство геоданных Дании 13 октября, разрешение компании выдали 1 ноября.

Напомним, оператор «Северного потока» уже завершил первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки трубопровода в Швеции и сообщил о выявлении кратеров глубиной от 3 до 5 метров. Участок между ними длиной около 248 метров полностью разрушен.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщил, что «Газпром» допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков».