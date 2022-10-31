Специалисты Газпрома были допущены к обследованию места подрыва «Северных потоков»

Представителей Газпрома допустили к обследованию места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сегодня [Алексей] Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, „Газпром“ к обследованию места взрыва», — рассказал глава государства.

Ранее в российском Минобороны заявили, что представители ВМС Великобритании, распологающиеся в Очакове (Украина), принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву «Северных потоков». Согласно данным оборонного ведомства, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь. Британское Минобороны отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.