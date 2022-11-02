Nord Stream AG завершил сбор данных на месте аварии на «Северных потоках» в водах Швеции
Nord Stream AG обнаружила большие разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки магистрали «Северный поток» в водах Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.
Предварительные результаты осмотра показали, что на морском дне появились кратеры техногенного характера глубиной 3-5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.
«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров», — сказано в релизе.
Отмечается, что оператор завершил первоначальный сбор сведений, специалисты сейчас анализируют полученные при осмотре данные.
Российский Президент Владимир Путин 31 октября рассказал, что Газпром был допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков».