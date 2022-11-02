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Экономика
2 ноября 2022  17:32

Nord Stream AG завершил сбор данных на месте аварии на «Северных потоках» в водах Швеции

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Nord Stream AG обнаружила большие разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки магистрали «Северный поток» в водах Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительные результаты осмотра показали, что на морском дне появились кратеры техногенного характера глубиной 3-5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.

«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров», — сказано в релизе.

Отмечается, что оператор завершил первоначальный сбор сведений, специалисты сейчас анализируют полученные при осмотре данные.

Российский Президент Владимир Путин 31 октября рассказал, что Газпром был допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков».  

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