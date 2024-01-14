СМИ: Названы три возможные причины пожара на складе Wildberries

На данный момент рассматриваются три возможные причины пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.

В качестве первой версии фигурирует занесение источника огня извне неустановленными лицами, в качестве второй — аварийная работа электросети, в качестве третьей — неосторожное обращение с огнем.

«Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело», — заметил собеседник издания.

Позднее стало известно, что председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.

До этого источник РБК уточнял, что пока выясняется, было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, причиной возгорания или само произошло в результате пожара.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы отмечал, что те изучают версию о неисправности проводки. По словам осведомленных о ситуации лиц, пожарную сигнализацию «могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на складе Wildberries в Петербурге произошел пожар. Огонь удалось локализовать, когда он уже охватил площадь в 70 тыс. кв. метров. Вечером 13 ноября в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщики оценили ущерб в 10–20 млрд рублей.