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Происшествия 13 января 2024 09:21

На складе Wildberries в Петербурге произошел пожар площадью 50 тысяч кв. метров

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В Санкт-Петербурге на складе Wildberries случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

Возгорание случилось в Пушкинском районе на Московском шоссе.

Площадь пожара сейчас составляет 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Тушением занимаются 20 единиц техники и 83 сотрудника МЧС. Информации о пострадавших нет.

#Санкт-Петербург
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