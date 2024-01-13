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На складе Wildberries в Петербурге произошел пожар площадью 50 тысяч кв. метров
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В Санкт-Петербурге на складе Wildberries случился крупный пожар, сообщает ТАСС.
Возгорание случилось в Пушкинском районе на Московском шоссе.
Площадь пожара сейчас составляет 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Тушением занимаются 20 единиц техники и 83 сотрудника МЧС. Информации о пострадавших нет.
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