Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries в 10–20 млрд рублей

Ущерб от пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) может составить от 10 до 20 млрд рублей. Об этом со ссылкой на страховщиков сообщает «Интерфакс».

«<…> имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации <…> данные могут уточняться», — пояснили во Всероссийском союзе страховщиков.

Вместе с тем некоторые эксперты страховых компаний по огневым рискам предположили, что «по совокупности задействованных рисков речь может идти о большем размере ущерба от этого пожара <…> до 20 млрд рублей».

В свою очередь глава компании INFOline Михаил Бурмистров в беседе с газетой «Известия» заметил, что ущерб Wildberries от пожара в Шушарах составит от 13 до 15 млрд рублей, причем, по его словам, «ближе к верхней границе».

Ущерб от утраты товаров, сгоревших на складе, окажется равен от 10 до 12 млрд рублей, а от самого склада с оборудованием — около 3 млрд рублей, уточнил аналитик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на складе Wildberries в Петербурге произошел пожар. Огонь удалось локализовать, когда он уже охватил площадь в 70 тыс. кв. метров.

Компания Wildberries заявила, что товары с загоревшегося склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам перечислят компенсацию, отмечает РБК.