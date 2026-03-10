news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 марта 2026 07:30

Трамп заявил о готовности плана действий из-за скачка цен на нефть до $120

Читайте нас в
Телеграм
Трамп заявил о готовности плана действий из-за скачка цен на нефть до $120
фото: www.whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть готовый план действий в связи с резким ростом стоимости нефти на фоне конфликта с Ираном. Об этом он заявил в интервью газете New York Post, передаёт ТАСС.

По словам Трампа, план предусматривает все возможные сценарии. Деталей он не раскрыл, но выразил уверенность, что результат удовлетворит граждан.

Издание допускает, что речь может идти об использовании стратегических запасов нефти. Стоимость барреля Brent кратковременно достигала $119,50, что на 65% выше уровня 27 февраля ($72,48).

#Дональд Трамп #нефть #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

На следующей неделе жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

9 марта 2026
В ночь на 10 марта в Татарстане ожидаются 34-градусные морозы

В ночь на 10 марта в Татарстане ожидаются 34-градусные морозы

9 марта 2026
Новости партнеров