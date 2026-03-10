Трамп заявил о готовности плана действий из-за скачка цен на нефть до $120

фото: www.whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть готовый план действий в связи с резким ростом стоимости нефти на фоне конфликта с Ираном. Об этом он заявил в интервью газете New York Post, передаёт ТАСС.

По словам Трампа, план предусматривает все возможные сценарии. Деталей он не раскрыл, но выразил уверенность, что результат удовлетворит граждан.

Издание допускает, что речь может идти об использовании стратегических запасов нефти. Стоимость барреля Brent кратковременно достигала $119,50, что на 65% выше уровня 27 февраля ($72,48).