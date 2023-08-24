СМИ: Найдены останки всех находившихся на борту бизнес-джета Пригожина

Обнаружены останки всех десятерых человек, находившихся на борту разбившегося у населенного пункта Куженкино Тверской области самолета Embraer. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поисковая операция на месте авиакатастрофы завершена, уточняет агентство.

Как сообщал «Татар-информ», накануне вечером бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По данному факту Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Позднее Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета действительно находились основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и его помощник — командир группы Дмитрий Уткин «Вагнер», по позывному которого и получила название ЧВК. Кроме того, названы имена всех остальных пассажиров и членов экипажа.