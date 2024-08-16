СМИ: Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» потребует 2,7 трлн рублей

Реализация нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» обойдется в 2,7 трлн рублей бюджетных средств. Это следует из доработанной Правительством РФ и министерствами презентации, подлинность которой подтвердил близкий к кабинету источник, пишет газета «Ведомости».

Согласно доработанному плану, нацпроект будет включать восемь направлений: малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Издание отмечает, что в июле затраты на воплощение нацпроекта в жизнь оценивались в 1,9 трлн рублей. Но иным тогда был и его состав: в частности, в него не входил технологический блок.

Обновленную версию плана по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета предполагается представить на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам в сентябре, уточнил собеседник газеты.

В мае вице-премьер РФ Александр Новак, анонсируя нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», заявил о необходимости «развернуть новую модель экономического роста <…> и идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики».

До этого Президент РФ Владимир Путин поручил вывести Россию за ближайшие шесть лет на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности.