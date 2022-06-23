СМИ: Минтруд рассчитал вариант индексации маткапитала на следующие три года

Министерство труда и социальной защиты РФ рассчитало вариант индексации материнского капитала на следующие три года. Об этом со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов сообщает РБК.

Предполагается, что в 2023 году выплата на рождение первенца составит 616,3 тыс. рублей, а на второго ребенка — 814,4 тыс. рублей. В 2024-м после рождения первенца планируется выплачивать 653,9 тыс. рублей, а после рождения второго ребенка — 864,1 тыс. рублей. В 2025-м — 680,1 тыс. и 898,7 тыс. рублей соответственно.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка равняется 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тыс. рублей, если получала.

Увеличение размеров выплат рассчитано на основе прогноза темпов инфляции от Министерства экономического развития РФ. Согласно базовому сценарию, в 2022 году рост цен составит 17,5%, в 2023-м — 6,1%, а в 2024-м — 4%, что соответствует таргету Банка России. Впрочем, прогноз на текущий год уже собираются пересмотреть в лучшую сторону.

С 1 февраля этого года размер материнского капитала должен ежегодно пересматриваться по фактической инфляции. Такой закон в декабре 2021-го подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие годы пенсии россиян будут расти в среднем на 6,8% в год.