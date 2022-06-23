РБК: В ближайшие годы пенсии россиян будут расти в среднем на 6,8% в год

В следующие три года пенсии неработающих россиян в среднем будут расти на 6,8% в год. Об этом, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, сообщает РБК.

Помимо этого, в этот период ожидается повышение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн рублей в год.

На запрос издания в фонде ответили, что с 1 января следующего года страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8% и поднимутся в среднем до 22 174 рублей; в 2024 году – на 6,1% – до 23 390 рублей, а в 2025-м – до 24 477 рублей (+3,6%).

В ПФР отметили, что индексация не распространится на работающих пенсионеров.

В документах уточняется, что размер индексации не должен быть ниже уровня инфляции. Однако в 2023 году при повышении выплат будет увеличиваться дополнительная индексация текущего года, а в 2025-м она пройдет в два этапа: по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 году и позже по уровню роста доходов ПФР.

Напомним, что с 1 июня по поручению Президента России Владимира Путина пенсии неработающих пожилых людей выросли на 10%.