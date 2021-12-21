Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля по фактической инфляции

Размер материнского капитала в России будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля очередного года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Так, в 2022 году сумма маткапитала будет проиндексирована 1 февраля на реальный уровень инфляции 2021 года.

Как напоминает «Российская газета», с предложением об изменении способа индексации с прогнозируемого уровня инфляции на фактический выступил сам Президент во время встречи с новым составом Государственной Думы.

На сегодня размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 тысячи 881 рубль, на второго и последующих детей — 639 тысяч 431 рубль. Повышения на уровень фактической инфляции следует ожидать после 1 февраля 2022 года.