СМИ: Минстрой РФ намерен привлечь иностранные инвестиции для модернизации ЖКХ

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Министерство строительства и ЖКХ РФ надеется привлечь иностранные инвестиции для модернизации коммунальной инфраструктуры. Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на план мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли.

В документе не уточняется, с компаниями из каких стран предполагается сотрудничать, но говорится, что ведомство готово участвовать в межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и ООН-Хабитат (входят Франция, Словакия, Эквадор и ряд других государств).

«Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, она продлится до конца 2025 года», — прокомментировали эти планы в министерстве.

При этом в Минстрое напомнили, что к 2030 году планируется построить и реконструировать более 2 тыс. объектов водоснабжения и водоподготовки, улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек. В регионах каждый год будут обновлять 2,5% инженерных сетей и коммуникаций, для чего потребуется 4,5 трлн рублей. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин как раз анонсировал, что на модернизацию ЖКХ до 2030 года направят более 4,5 трлн рублей.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева усомнилась в планах по привлечению иностранных инвестиций в отрасль. В разговоре с изданием она указала на непрозрачность сферы ЖКХ, «непредсказуемые тарифы и постоянно меняющиеся правила игры» — всё это отпугивает даже российский бизнес.

В свою очередь источник на рынке допустил, что в теории можно рассчитывать на поддержку Китая, который специализируется на вложениях в иностранную коммунальную инфраструктуру. Но КНР обычно забирает в собственность модернизированные мощности, а в РФ запрещено передавать инфраструктуру во владение другим странам, уточнил он.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти столицы Татарстана рассчитывают более чем на треть от 10 млрд рублей по программе модернизации ЖКХ.