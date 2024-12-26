Глава Госкомитета по тарифам Груничев: «Никаких повышений за ЖКХ с 1 января не будет»

С 1 января 2025 года тарифы на ЖКХ в Татарстане останутся на прежнем уровне. Изменение произойдет только с 1 июля 2025 года. О причинах роста журналистам на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.





Для Татарстана утвержден средний индекс на тарифы ЖКУ с 1 июля на уровне 17,5%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Повышение тарифов произойдет с 1 июля

Для Татарстана утвержден средний индекс на тарифы ЖКУ с 1 июля на уровне 17,5%. Допустимое отклонение – 4,8%, которое можно использовать только по отдельным муниципальным образованиям. И это при том, что большинство крупных ресурсоснабжающих организаций подавали заявки об увеличении тарифов в два раза.

«Повышение тарифов будет с 1 июля, никаких повышений с 1 января не будет», - подчеркнул Александр Груничев.

Рост тарифа на конкретную коммунальную услугу может быть отличным от средней величины, как в большую, так и в меньшую сторону.

Для 874 муниципальных образований индекс роста платы граждан составит 17,5% и ниже. Для 39 муниципальных образований индекс роста платы граждан не превысит 22,3%.

Александр Груничев: «Повышение тарифов будет с 1 июля, никаких повышений с 1 января не будет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодная индексация тарифов происходит во всех регионах Российской Федерации. Для каждого региона установлен свой индекс, учитывающий региональные условия и особенности. Минимальный индекс утвержден для Амурской области в размере 8,6%, а максимальный, в размере 21,1%, – для Пермского края.

Тарифы на газ и электроэнергию установлены на едином уровне на всей территории Татарстана, тарифы в области обращения с ТКО различаются по двум зонам.

Госкомитетом утверждена цена на газ для населения с 1 июля 2025 года в размере 8,41 руб./куб. м (с НДС) Фото: © «Татар-информ»

Газоснабжение

Розничная цена на природный газ для населения состоит из нескольких составляющих:

· оптовая цена на газ;

· тариф на услуги по транспортировке газа;

· плата за снабженческо-сбытовые услуги.

Размер всех составляющих конечного тарифа устанавливает ФАС России. Госкомитетом утверждена цена на газ для населения с 1 июля 2025 года в размере 8,41 руб./куб. м (с НДС).

Татарстан остается одним из 9 регионов России, в которых не введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления Фото: © «Татар-информ»

Электроэнергия

Татарстан остается одним из 9 регионов России, в которых не введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Индексация тарифов на 2025 год прошла в прежнем формате.

Госкомитетом РТ по тарифам утверждены тарифы на электрическую энергию для большинства жителей, то есть для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, с 1 июля 2025 года в размере 5,73 руб./кВт-ч (с НДС), с ростом на 64 копейки к действующему тарифу.

В Татарстане удалось сохранить установление сниженных тарифов для городского населения с электроплитами и жителей сельской местности. Тарифы установлены с понижающими коэффициентами и с 1 июля 2025 года составят:

· тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами – 4,88 руб./кВт-ч (с НДС), рост на 78 копеек;

· тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 4,19 руб./кВт-ч (с НДС), рост на 62 копейки.

Фото: © «Татар-информ»

Обращение с ТКО

Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены с 1 июля 2025 года в следующих размерах:

· ООО «УК «ПЖКХ» - 598,49 руб./куб. м (с НДС);

· ООО «Гринта» - 614,95 руб./куб. м (с НДС).

С учетом действующих нормативов накопления плата за обращение с ТКО с 1 июля 2025 года с учетом НДС составит:

· для потребителей ООО «УК «ПЖКХ»:

- на одного проживающего в многоквартирном доме – 117,70 рубля;

- на одного проживающего в индивидуальном жилом доме – 127,68 рубля;

· для потребителей ООО «Гринта»:

- на одного проживающего в многоквартирном доме – 120,94 рубля;

- на одного проживающего в индивидуальном жилом доме – 131,19 рубля.

В отрасли ЖКХ проблемы с зарплатой и дефицитом кадров

Тарифы ежегодно устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, и с учетом параметров прогноза социально-экономического развития страны. Александр Груничев выделил три базовые причины, повлиявшие на тарифные решения.

Это рост минимального размера оплаты труда с 1 января на территории России (на уровне 22440 рублей в месяц, с ростом к 2024 году на 16,7%).

«В расчете ставок на выплату заработной платы работникам жилищно-коммунальной сферы мы берем в основу минимальный размер оплаты труда. Если он увеличивается, все расчеты тоже увеличиваются. Поставлена задача Раисом Татарстана довести средний уровень оплаты работников до среднего уровня по району», – объяснил Груничев.

Несмотря на значительный рост заработной платы производственного персонала, средняя заработная плата, учтенная в тарифах, не достигает уровня заработной платы, средней по отрасли (63,2 тыс. рублей).

К тому же в конце тарифной кампании вышло Постановление Правительства России, позволяющее предприятиям и ресрусоснабжающим организациям до 20 декабря заявлять о пересмотре расходов на оплату труда. А еще сейчас на предприятиях остро стоит проблема дефицита кадров.

«Сейчас большие вопросы с кадровым оттоком с предприятий жилищно-коммунальной сферы. Эта проблема стоит не первый год», – подчеркнул Груничев.

Например, в МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ» предусматривается рост зарплаты с 24 до 37 тыс. рублей в месяц, в ООО «Центр обслуживания поселений» в Мамадышском районе - с 23 тыс. до 42 тыс. рублей, в ООО «ВодоТехноСервис» в Кукморском районе - с 22,7 до 36 тыс. рублей.

Также факторами роста тарифов послужили рост цен на энергетические ресурсы (газ – на 21,3 - 23,5% с 1 июля 2025 года, электроэнергию – на 12,6%), рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики (средняя зарплата по отрасли в сфере теплоснабжения – 68 тыс. рублей), учет затрат на эксплуатацию новых объектов, а также увеличение индекса потребительских цен (5,8% в среднем за год).

Структура ЖКХ требует модернизации

По словам Груничева, программа модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечила 3% роста тарифной составляющей. Предприятия республики реализуют инвестпрограммы в сфере воды, канализации и тепла.

«Минстрой России ставит задачу с 2025 года доводить до 3% ежегодно замену коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день мы обеспечили в среднем по республике около 2%, на 2024 год обеспечили 1%, это средние показатели», – пояснил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Он также напомнил о том, что по инициативе Раиса Татарстана со следующего года в регионе стартует масштабная программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, на что будет выделено из бюджета региона 10 млрд рублей.

«Это значительные вложения, которые позволили существенно ограничить рост тарифов. В базовой инфраструктуре, которую мы закладываем, расходы составляют порядка 970 млрд рублей. Такая базовая ставка в дальнейшем обеспечит необходимый уровень, доведенный до нас Минстроем России», – сказал председатель Госкомитета РТ по тарифам.

«Мы привыкли получать качественные услуги»

Александр Груничев заметил, что все хотят получать качественные коммунальные услуги. Но качественные услуги не могут быть дешевыми.

«В детстве, когда отключали в домах электричество, мы зажигали газ в квартирах, так получали тепло и свет. Аварии устранялись тогда не быстро. А сейчас если отключат свет и не дадут в течение получаса, будет целая история. Мы же привыкли получать качественные услуги. Качественная услуга дешево стоит не может», - заметил он.

Кроме того, в течение 2024 года были приняты нормативные правовые акты в сфере регулирования, положения которых обязательны к учету в тарифах. Основными являются:

* Учет 5% налога на добавленную стоимость (НДС) организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, доход которых за девять месяцев 2024 года – более 60 млн рублей.

* Учет дополнительной выручки ресурсоснабжающих организаций (дополнительно 1,5% к выручке), формируемой при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Произошло изменение налогового законодательства, НДС добавилось для предприятий, работавших раньше по упрощенной системе, – где-то 5% добавилось, где-то 7%. Это влечет за собой рост тарифов», – констатировал Груничев.

Напоследок он напомнил, что жители Татарстана могут воспользоваться мерами социальной поддержки. Субсидии предоставляются людям, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле таких расходов в совокупном доходе семьи (21%).

Для оформления субсидий нужно обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства. Общая сумма субсидий, выплаченных за 2023 год для 70,6 тыс. семей, составила более 1,1 млрд рублей.