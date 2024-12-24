Метшин: Казань рассчитывает на треть от 10 млрд рублей по программе модернизации ЖКХ

Правительство Татарстана выделит 10 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, и мэр Казани Ильсур Метшин надеется, что больше трети от этой суммы направят городу. Об этом он сказал на встрече с журналистами, посвященной итогам года.

«Доля Казани в программе обновления, как правило, составляет треть, но я считаю справедливым увеличить ее», – заявил градоначальник.

По его словам, в республике много городов, которые моложе столицы Татарстана и не имеют таких проблем с ветхостью сетей. Метшин также добавил, что только по «Водоканалу» объем работ составляет около 58 млрд рублей.

«За пять лет надо навести порядок», – заключил он.