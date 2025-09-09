СМИ: Минимум три лидера ХАМАС погибли при ударе Израиля по Дохе

В результате авиаудара Израиля по столице Катара Дохе погибли как минимум три лидера радикального политического движения ХАМАС. При этом в здании, подвергшемся нападению, находились пять представителей руководства организации, сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации собеседников канала, достоверно известно о гибели руководителя политбюро ХАМАС и главы переговорной группы радикалов Халиля аль-Хайи, руководителя офиса движения за рубежом Халеда Машаля и командира ячейки радикалов на Западном берегу реки Иордан Захера Джабарина.

Сообщается и о смерти члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы. О судьбе также находившегося в здании во время удара израильских ВВС еще одного представителя руководства движения, Гази Хамада, данных пока нет.

Телеканал Al Arabiya также сообщает, что Халиль аль-Хайя убит в результате авиаудара. Однако список лидеров ХАМАС, находившихся в здании в момент атаки, у эмиратского канала немного отличается: вместо Аудаллы в него включен Иззат ар-Ришк.