Политолог Перенджиев объяснил, почему арабы начнут асимметричную войну против Израиля
Удар Израиля по столице Катара обострит обстановку на Ближнем Востоке, поскольку Арабский мир вряд ли оставит такой шаг без внимания. Об этом «Татар-информу» сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по столице Катара. Возможной целью могли быть представители ХАМАС, которые на постоянной основе находятся в Дохе, передает Sabreen News.
«В данной ситуации интересно то, что в Катаре находится американская база. По Катару наносил удар Иран, якобы как раз по американской базе, а теперь по Катару бьет Израиль, мотивируя свои действия тем, что якобы там есть представители ХАМАС. Иными словами, Катар оказался "между молотом и наковальней", между Ираном и Израилем. Но в данном случае Иран уже ни при чем, а вот Израиль, начав бить по Катару, который дружит с США и на территории которого находятся базы Штатов, перегибает палку во все концы и со страшной силой», – отметил собеседник агентства.
По его мнению, в ответ арабы могут начать асимметричную войну.
«Я считаю, что в ближайшее время стоит ожидать каких-то нехороших вещей на Ближнем Востоке, поскольку арабы могут не воевать напрямую, а вести асимметричную войну и, по сути, применять методы диверсионно-террористических действий», – резюмировал политолог.