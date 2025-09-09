Израиль атаковал в Катаре руководство ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по руководству радикального палестинского движения ХАМАС. Насколько можно судить по имеющимся данным, это произошло в столице Катара Дохе.

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении Армии обороны Израиля.

При этом израильские военные не стали уточнять, куда именно были нанесены авиаудары, но заверили, что перед атакой были приняты меры по уменьшению ущерба непричастным лицам.

Телеканал Al Arabiya отмечает, что в Дохе прогремели минимум пять взрывов. По словам источника в ХАМАС, целью удара стала делегация, участвовавшая в переговорах с посредниками о предложении Соединенных Штатов по прекращению огня в секторе Газа.

По информации эмиратского телеканала, убит лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя. Никогда прежде Израиль не атаковал цели на территории Катара, так что сегодняшний удар носит беспрецедентный характер.