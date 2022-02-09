СМИ: Макрон в переговорах с Путиным вышел за рамки позиции НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел за рамки позиции НАТО во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в Правительстве Великобритании.

«Он занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал собеседник издания в британском Правительстве.

Отмечается, что во время недавнего визита в Москву Макрон озвучил идеи по ситуации на Украине, которые не были согласованы с другими членами НАТО. В частности, в беседе с Президентом России Владимиром Путиным он предложил закрепить за Киевом нейтральный статус. Это решение может лишить Украину возможности вступить в Североатлантический альянс.

Другие источники Daily Mail отметили, что неспособность французского лидера проконсультироваться с союзниками НАТО до переговоров с Путиным делает любое соглашение бессмысленным.

Переговоры глав государств состоялись 7 февраля и продлились более пяти часов, сообщало ИА «Татар-информ». Во время встречи Макрон заявил, что диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.